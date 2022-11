Stiri pe aceeasi tema

CS Rapid a invins-o in deplasare pe CS Dinamo, cu scorul de 3-2 (25-17, 21-25, 16-25, 25-20, 15-12), miercuri, in deplasare, intr-un derby bucurestean jucat in etapa a cincea a Diviziei A1 la volei feminin, anunța Agerpres.

CS Rapid Bucuresti si CSO Voluntari au obtinut victorii in deplasare, miercuri, in etapa a treia a Diviziei A1 la volei feminin, anunța Agerpres.

CSO Voluntari 2005 a invins-o dramatic pe CSM Lugoj, cu scorul de 3-2 (27-29, 20-25, 28-26, 25-19, 19-17), sambata, pe teren propriu, intr-un meci din etapa a doua a Diviziei A1 la volei feminin, anunța Agerpres.

Echipa de volei feminin CSM Lugoj a castigat duminica, la Turneul F4 de la Mioveni, Supercupa Romaniei, dupa ce a invins in finala formatia CSO Voluntari, potrivit news.ro.

CS Gloria 2018 Bistrita-Nasaud a invins-o la limita pe HC Dunarea Braila, cu 25-24 (13-14), joi seara, la primul sau meci jucat in Complexul Sportiv Polivalent Unirea, in etapa a 7-a a Ligii Nationale de handbal feminin.

SCM Ramnicu Valcea a invins campioana CS Rapid Bucuresti, dramatic, cu scorul de 37-36 (18-16), miercuri seara, in Sala Sporturilor ''Traian'' din Ramnicu Valcea, intr-un meci din etapa a 7-a a Ligii Nationale de handbal feminin.

Serbia, campioana mondiala en titre, SUA, campioana olimpica en titre, Italia, vicecampioana mondiala, si Brazilia, vicecampioana olimpica, s-au calificat, marti, in semifinalele Campionatului Mondial de volei feminin din Olanda si Polonia, transmite AFP, potrivit Agerpres.

Echipa Udinese a invins duminica, in deplasare, scor 3-1, formatia Sassuolo, si se afla pe locul patru in Serie A. Bologna a dispus de Fiorentina, iar Lecce si Monza au incheiat la egalitate in etapa a sasea din Serie A, potrivit news.ro.