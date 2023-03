Seara memorabila pentru sportul targoviștean dupa ce echipa de volei a Clubului Sportiv Municipal Targoviște s-a calificat in semifinalele CEV Cup, in urma victoriei categorice impotriva echipei Olympiakos Pireu cu 3-1 in a doua manșa a sferturilor de finala ale CEV Cup. "Visul european continua la Targoviște, iar asta li se datoreaza fetelor noastre care au facut o partida foarte buna! A fost un meci controlat in totalitate de fetele noastre, in care nu am oferit nicio șansa echipei adverse. Scor final Olympiakos Piraeus h CSM Targoviște: 1-3 (24-26; 13-25; 25-19; -25) A fost și va ramane o seara…