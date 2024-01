Volane din carton ar putea fi adaugate in anumite trenuri din Londra pentru a imbunatati experienta pasagerilor care se prefac uneori ca se afla la conducerea acestor vehicule, a anuntat primarul Londrei, Sadiq Khan, citat de DPA și Agerpres . Sadiq Khan a dezvaluit ca masura este luata in considerare pentru trenurile companiei Docklands Light Railway (DLR). Autocolante cu mesajul „Conduceti trenul” vor fi testate in aceasta luna. Trenurile DLR sunt complet automatizate si functioneaza fara mecanic, dar au la bord un membru al personalului, care poate prelua controlul in caz de urgenta. Acest…