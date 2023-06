Voivodeni / Bănuiți de furt de ovine, identificați de polițiștii din Hida Joi, 8 iunie a.c., polițiștii Secției nr.5 Poliție Rurala Hida au fost sesizați de un barbat din localitatea salajeana Jina ca, in noaptea de 6 spre 7 iunie a.c., mai multe persoane i-au sustras 9 ovine, dintr-un saivan de animale, aflat in extravilanul localitații salajene Voivodeni, cauzandu-i un prejudiciu de 3.600 de lei. In urma cercetarilor efectuate, polițiștii Secției nr.5 Poliție Rurala Hida au identificat persoanele banuite de comiterea faptei ca fiind doi barbați de 28 și 21 de ani, din comuna Dragu, județul Salaj. Polițiștii Secției nr.5 Poliție Rurala Hida au intocmit de cercetare… Citeste articolul mai departe pe Ztv.ro…

Sursa articol si foto: Ztv.ro

