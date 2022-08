Stiri pe aceeasi tema

- CARAȘ-SEVERIN – FC Progresul Ezeriș a disputat mai multe amicale in aceasta perioada, iar echipa s-a intarit și cu cațiva jucatori pentru a nu mai avea emoțiile din sezonul trecut! De asemenea, președintele Șodanca a menționat faptul ca incearca sa-l readuca la echipa pe atacantul Musoni, dar considera…

- LUPAC – CSM Lugoj s-a impus cu scorul de 3-0 in amicalul cu AFC Voința Lupac, primul in care „croații” au evoluat sub bagheta noului antrenor, Lucian Dobre! Lugojenii, echipa de Liga a IV-a din Timiș, s-au desprins inca de la pauza prin golurile lui Maier (min.22) și Stoia (min. 33), iar scorul final…

- REȘIȚA – Antrenorul CSM Reșița, Calin Cheregi, a anunțat programul pe care echipa il va avea in perioada urmatoare! Cheregi va fi ajutat de secunzii Ștefan Barboianu și Ovidiu Popescu, iar in zilele urmatoare rosso-nerii vor mai coopta in staff inca un antrenor! La primul antrenament al Reșiței s-au…

- CARANSEBEȘ – Magica Balta Caransebeș nu a reușit minunea in care spera și ratat promovarea! „Baltareții” au terminat sambata, 25 iunie, doar la egalitate, scor 0-0, partida retur cu CSO Retezatul Hațeg, din cadrul barajului pentru Liga 3! In tur, hunedorenii s-au impus cu scorul de 4-1, avantaj care…

- REȘIȚA – Chiar daca Politehnica Timișoara nu a reușit sa se mențina in Liga 2, antrenorul reșițean Lucian Dobre a considerat ca aceasta experiența a fost cea mai interesanta din cariera lui de antrenor! Dobre a fost secundul lui Nicolae Croitoru la Poli, iar singurul lucru pe care și-l reproșeaza antrenorul…

- CARANSEBEȘ – ACS Magica Balta Caransebeș, antrenata de Ion Bica, este campioana Ligii a IV-a Caraș-Severin și va intalni la barajul pentru promovarea in Liga 3 formația CSO Retezatul Hațet, din Hunedoara! Reprezentanta județului Hunedoara va fi gazda in manșa tur, in data de 18 iunie, de la ora 18,…

- Juniorii U17 ai Farul au disputat, vineri, 20 mai, la Chiajna, finala Cupei Romaniei U17 in compania formatiei CFR Cluj U17. Partida s-a incheiat cu victoria constantenilor, scor 3-0 (1-0), golurile fiind marcate de Adrian Mazilu (min. 9), Vlad Sandu (min. 61) si Radu Agafitei (min. 90+3). Diferenta…