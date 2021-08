De-a lungul timpului, comunitațile romanești din sud-estul Transilvaniei, traitoare in localitați multietnice și pluriconfesionale și-au asigurat dainuirea identitara, organizandu-și viața cotidiana in jurul bisericilor stramoșești, a școlilor in limba romana și a instituțiilor și asociațiilor de cultura. Un rol deosebit l-a avut, in acest sens, tezaurul culturii populare tradiționale, transmis cu sfințenie, din generație in […] Articolul Voievozii Munților – o formație corala etalon pentru cultura romaneasca din Arcul Intracarpatic apare prima data in Mesagerul de Covasna .