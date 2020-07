Stiri pe aceeasi tema

- Anchetatorii de la DIICO au stabilit ca anchetarea felului in care s-au pierdut genți intregi cu pachete de cociana de mare puritate in Marea Neagra a costat statul roman aproape 3,5 milioane de lei .In rechizitoriul transmis judecatorilor de la Tribunalul București DIICOT prezinta defalcat…

- Duminica, 12 iulie, s-au implinit 300 de ani de la inhumarea osemintelor domnitorului Constantin Brancoveanu in Biserica „Sf. Gheorghe Nou”, din Bucuresti. Voievodul isi pregatise un alt loc pentru odihna vesnica, insa acolo se afla acum doar o parte din trupul sau.

- ■ Centrul Militar Judetean Neamt recruteaza rezervisti voluntari ■ inscrieriele se fac pina la data de 10 iulie ■ pot accede in armata si cei care nu au nici un fel de pregatire militara ■ candidatii trebuie sa fie sanatosi tun si sa indeplineasca mai multe conditii ■ Se recruteaza rezervisti militari,…

- Sta Maria Sa pe soclu si priveste cu necaz Cum vataful si slujbasii nu se-mpiedica-n Ucaz; Ridicara calemgii trei gherete pe furis Si in nepasarea urbei isi vad de alisveris. In traducere inseamna ca Stefan nu intelege Cum primarul si-acolitii nu s-au poticnit de Lege. Si sub zidul Curtii Sale trei…

- Declarațiile parlamentarilor de Alba au fost postate, potrivit legii, pe siteurile Camerei Deputaților și Senatului. Sunt totuși doua excepții, Corneliu Olar și Ioan Dirzu, ale caror declarații disponibile online sunt din mai 2019. Casele, terenurile, conturile bancare, mașinile și bijuteriile reprezinta…

- Top-modelul israelian Bar Rafaeli, 35 de ani, a ajuns la un acord cu Procuratura din țara natala pentru a evita acuzatiile de evaziune fiscala care i-ar fi adus o condamnare la inchisoare, relateaza ziarul spaniol As.Conform acordului, vedeta si mama sa si-au recunoscut vinovatia pentru delicte fiscale…

- Pe 15 august 1714, chiar de Sfanta Maria, Sultanul Ahmed al III-lea vrea sa arata corpului diplomatic al Europei Creștine ca domnitorul Constantin Brancoveanu și cei patru fii ai sai se vor lepada de Hristos. Mezinul, Mateiaș, de doar 12 ani, șovaie. ”Mai bine mori in legea creștineasca decat sa te…

- Supranumit „Apostolul Bucureștilor", icoana a bunatații și a blandeții, Parintele Sofian Boghiu (1912-2002) a fost el insuși greu incercat in aceasta viața. Traind departe de țara sa – Basarabia, supus detenției de regimul comunist roman (1958-1964), el a depașit prin credința ...