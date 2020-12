Stiri pe aceeasi tema

- ​​Consilierul general USR-PLUS si propunerea de viceprimar al Capitalei, Vlad Vociulescu, spune ca va discuta cu primarul general Nicușor Dan despre posibilitatea ca Bucureștiul sa fie plasat in carantina. „Aproape 10 mii de cazuri in ultimele șapte zile. Secțiile ATI sunt pline. Daca lucrurile continua…

- În pragul alegerilor parlamentare, Vlad Voiculescu și Oana Țoiu au vorbit, la interviurile HotNews.ro, despre cele 40 de angajamente ale USR PLUS pentru urmatorii 4 ani și despre planul partidului pentru urmatorul legislativ. Vlad Voiculescu a lamurit zvonurile legate de studiile sale, a vorbit…

- Prim-vicepresedintele PSD Gabriela Firea afirma ca au fost carantinate localitatile din judetul Ilfov, aflate in jurul municipiului Bucuresti, ca un manson”. „Cum sa carantinezi zona metropolitana de Capitala?”, se intreaba fostul primar al Capitalei, subliniind ca „haosul de la guvernare intrece orice…

- Prim-vicepresedintele PSD Gabriela Firea afirma ca au fost carantinate localitatile din judetul Ilfov, aflate in jurul municipiului Bucuresti, ca un manson”. ”Cum sa carantinezi zona metropolitana de Capitala?”, se intreaba fostul primar al Capitalei, afirmand ca ”haosul de la guvernare intrece orice…

- Primarul general al Capitalei, Nicușor Dan, a explicat ce inseamna din punctul lui de vedere ca bucureștenii vor avea „o iarna grea”, precizand ca rețeaua principal de caldura este de trei ori mai proasta decat in urma cu trei ani, iar soluția pentru eventualele avarii va fi momentan intervenția rapida…

- Gabriela Firea, fostul primar general al Capitalei, a adus, sambata, argumentele pentru care autoritațile nu trebuie sa plaseze in carantina cel mai mare oraș al țarii.„Sunt 3,5 milioane de locuitori in București și aproximativ 500 de mii in Ilfov, in total, 4 milioane. Nu ințeleg de ce autoritațile…

- Situatie fara precedent in spitalele din Capitala care ingrijesc pacienti cu noul Covid: locurile in ATI s-au epuizat. Autoritatile vor sa includa si alte spitale din Capitala pentru tratamentul pacientilor cu Covid 19.Citește și: Se contureaza un duel exploziv la parlamentare: Gabriela Firea…

- ​Într-o seara de august, Adriana T., analist de risc în centrala unei banci din București și George, soțul ei, s-au așezat în livingul apartamentului lor din sectorul 1 cu o harta detaliata a localitaților din jurul Capitalei. Voiau sa renunțe la apartamentul central pe care îl…