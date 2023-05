Stiri pe aceeasi tema

- Sala Polivalenta “Lascar Pana” din Baia Mare gazduiește sambata și duminica turneul Final Four al Cupei Romaniei la handbal masculin. Sunt calificate CS Minaur Baia Mare, CSM Constanța, CSM București și CSU din Suceava.

- Turneul Final Four al Cupei Romaniei va avea loc in zilele de 13 si 14 mai, in Baia Mare, in Sala Polivalenta „Lascar Pana”, cu prima zi rezervata semifinalelor si a doua pentru finala. In sferturile de finala, cele patru echipe calificate au obtinut rezultatele: Minaur Baia Mare – 37-27 cu HC Buzau,…

- Vineri, 5 mai, de la ora 17.30, Sala Polivalenta “Lascar Pana” din Baia Mare va fi gazda partidei dintre CS Minaur și CSM Oradea, din cadrul ultimei etape a Ligii Zimbrilor. Un meci in care Minaur pleaca drept mare favorita și la finalul caruia, daca va obține victoria, va primi medaliile de argint.…

- Duminica dimineața, de la ora 11.00, Sala Polivalenta “Lascar Pana” din Baia Mare va fi gazda partidei dintre CS Minaur și CSM Targu Jiu, joc din cadrul etapei a 23-a din Liga Florilor MOL. Biletele de intrare (in valoare de 10 lei) pot fi procurate de la casa de bilete a salii, intre orele 9.30-11.30.…

- Federația Romana de Handbal organizeaza, in perioada 13-14 mai, Final 4 Cupa Romaniei ”Raureni” masculin, competitie gazduita in Sala Polivalenta „Lascar Pana” din Baia Mare. Tragerea la sorți pentru stabilirea programului de joc va avea loc in 3 mai., ora 11.00. Source

- Miercuri, 12 aprilie, de la ora 15.30, Sala Polivalenta “Lascar Pana” din Baia Mare va fi gazda partidei dintre CS Minaur și HC Buzau, joc din cadrul sferturilor de finala din Cupa Romaniei Raureni la handbal masculin. Partidele din sferturi se disputa intr-o singura manșa, iar invingatoarele vor merge…

- Sambata seara, Sala Polivalenta “Lascar Pana” din Baia Mare a fost gazda partidei dintre CS Minaur și SCM Politehnica Timișoara, joc din cadrul etapei a 22-a din Liga Zimbrilor. Minaur și-a propus sa obțina cele trei puncte, a și reușit acest lucru, chiar daca a fost mult de munca pentru acest deziderat.…

- Duminica, 12 martie, de la ora 18.00, Sala Polivalenta din Braila va fi gazda partidei dintre HC Dunarea și CS Minaur Baia Mare, joc din cadrul etapei a 18-a din Liga Florilor MOL. Se intalnesc doua echipe bune din prima liga: Dunarea aflata pe locul 5, cu 34 de puncte și șanse reale de a […] Source