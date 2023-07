Stiri pe aceeasi tema

- Presedintele Rusiei, Vladimir Putin a fost ”slabit” de rebeliunea grupului de mercenari Wagner, ceea ce il face ”un pericol mai mare”, a declarat joi, 29 iunie, seful diplomatiei europene Josep Borrell, la sosirea la Consiliul European de la Bruxelles, relateaza Agerpres. ”Un Putin slabit reprezinta…

- Potrivit AFP, Comisia Europeana a aprobat luni un ajutor de 100 de milioane de euro pentru cinci tari din Uniunea Europeana, printre care Romania, afectate de afluxul de cerealele din Ucraina, a anuntat executivul european care a detaliat un plan separat de ajutor pentru celelalte 22 de state membre.…

- Ucraina indeplineste doua din cele sapte conditii necesare pentru inceperea negocierilor de aderare la Uniunea Europeana, indica un raport ce va fi prezentat in aceasta saptamana de Comisia Europeana , care va evidentia totusi progresele realizate de Kiev in pofida invaziei ruse, transmite Reuters.…

- In fata reticentei anumitor state membre si a opozitiei eurodeputatilor conservatori, negocierile cu privire la o lege pentru a reduce utilizarea pesticidelor in Uniunea Europeana bat pasul pe loc, cu riscul de a compromite adoptarea sa inainte de alegerile europarlamentare din 2024, informeaza AFP.Textul…

- Comisarul european pentru industrie, Thierry Breton, a indemnat companiile europene din domeniul apararii sa intre in “modul economiei de razboi”, in timp ce a prezentat miercuri un nou plan de stimulare a productiei de arme in UE, in conditiile in care, la sfarsitul lunii martie, europenii au promis…

- Pfizer/BioNTech vrea ca statele membre UE sa plateasca, in contextul excedentului de vaccinuri COVID-19, jumatate din pretul pentru fiecare din cele aproximativ 70 de milioane de doze de vaccin anti-Covid anulate, potrivit unei propuneri inaintate catre Uniunea Europeana. Financial Times scrie, citand…

- Comisia Europeana isi propune o reforma ampla pentru o guvernare economica solida la nivelul UE. Bruxelles-ul a prezentat, in acest sens, propunerile sale legislative privind reglementari pentru sustenabilitatea datoriilor suverane si pentru actiuni de stimulare a unei cresteri economice solide in toate…

- Daniel Buda, vicepresedinte al Comisiei pentru Agricultura din Parlamentul European, a atras atentia ca Romania nu poate decide unilateral sa nu mai primeasca cereale din Ucraina fara sa discute mai intai cu instituția condusa de Ursula von der Leyen.El a vorbit, in schimb, despre posibilitatea introducerii…