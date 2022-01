Stiri pe aceeasi tema

- Emisiunea-concurs „Vocea Romaniei” va reveni cu al zecelea sezon la Pro TV, a anuntat marti postul de televiziune. Preselectiile au inceput deja, pe vocearomaniei.protv.ro, iar cei care isi doresc sa fie ascultati pot completa formularul de inscriere. „La ceas aniversar, Pro TV promite…

- Clasicul Revelion al lui Dan Negru „a luat bataie”. Anul acesta a avut parte de un adversar pe masura care nu a mai realizat revelioane de ani buni, și anume, ProTV. CE PROGRAM A AVUT PROTV DE REVELION? Protevelion, un spectacol cu vedetele postului si cu invitati, prezentat de Pavel Bartos si de Raluka.…

- Program TV Pro TV de sarbatori. Pro TV a pregatit un program special de Craciun, dar și pentru Revelion. Iata ce filme poți viziona in urmatoarea saptamana. Program TV Pro TV de sarbatori. Ce emisiuni și filme vor rula de Craciun și Revelion Program TV Pro TV de Craciun, 24 decembrie 2021 06:00 Stirile…

- Schimbare neașteptata in televiziune! Dupa 10 ani petrecuți in calitate de prezentator TV la Antena 1, Cosmin Seleși s-a mutat la concurența, mai exact la PRO TV. Actorul participa la „Protevelion”.A fost o surpriza pentru toata lumea sa-l vada pe Cosmin Seleși la filmarile ediției speciale de Revelion…

- A studiat arhitectura, dar talentul lui l-a condus catre o cariera in muzica. Bogdan Ioan a facut dezvaluiri despre viața lui de acum la trei ani de cand a caștigat „Vocea Romaniei”, la Pro TV. In anul 2018, Bogdan Ioan s-a prezentat pe scena de la „Vocea Romaniei” cu piesa „Earth song”, a lui Michael…

- In varsta de 46 de ani, Pavel Bartoș trece printr-o schimbare radicala din punct de vedere fizic. Actorul a luat decizia de a slabi in luna august, iar de atunci și pana acum a dat jos 12 kilograme. Intr-un interviu, el a spus de ce a luat aceasta hotarare. E vorba despre viața lui profesionala. Pavel…

- A zecea runda de investigații incepe in aceasta seara, de la ora 21:30, la „Masked Singer Romania”. Au ramas in competiție cei mai buni dintre cei buni, iar detectivii Mihaela Radulescu, Alex Bogdan, INNA și Horia Brenciu vor pune cap la cap indicii pentru a descoperi ce vedete se ascund in maști. Despre…

- Smiley a luat o decizie radicala pe care a impartașit-o imediat cu fanii sai. Ce a decis recent celebrul jurat de la emisiunea ‘Superstar’? Vedeta a luat o hotarare importanta. Ce decizie radicala a luat recent Smiley? Smiley este unul din cei mai urmariți tatici de la noi. Celebrul cantareț radiaza…