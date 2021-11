Stiri pe aceeasi tema

- Targurile de Craciun se vor deschide anul acesta in condiții speciale, dupa un an in care niciun targ nu a fost deschis in perioada sarbatorilor. Intrarea se va face cu plata, iar certificatul verde sau dovada trecerii prin boala vor fi obligatorii. Targul de Craciun din București Bucharest Christmas…

- Accesul timișorenilor la locațiile din cadrul Targului de Craciun din central Timișoarei se va putea face, in trei zone principale, doar cu deținerea certificatului verde. Patinoarul din fața Operei și parcul de distracții intra in aceasta categorie. Casa de Cultura a Municipiului Timișoara, organizatorul…

- Daca credeați ca nu vom avea Targ de Craciun in acest an, atunci va aducem vești bune. Inca nu ni s-a spus nimic despre bradul de Craciun din Baia Mare, daca va fi, la fel ca in alți ani, cel mai mare din țara sau nu, dar toate la timpul lor. Pana atunci consilierii locali se vor intalni astazi, 17…

- Casa de Cultura a Municipiului Timișoara da startul inscrierilor la cea de-a XIV-a ediție a Targului de Craciun! Targul de Craciun are loc in perioada 1 decembrie 2021 – 17 ianuarie 2022, in Piața Victoriei și in Piața Libertații din Timișoara. In vederea derularii activitaților comerciale din cadrul…

- Timișoara Cartierelor, proiectul promovat de actuala administrație inca din primul an de conducere a primariei, ”pierde” una dintre componente, Targul de Craciun se muta inapoi in Piața Victoriei și in Piața Libertații. Casa de Cultura a Municipiului Timișoara a anunțat ca a pornit inscrierile la cea…

- Casa de Cultura a Municipiului Timișoara da startul inscrierilor la cea de-a XIV-a ediție a Targului de Craciun. Casa de Cultura a Municipiului Timișoara organizeaza in perioada 1 decembrie 2021-17 ianuarie 2022 tradiționalul Targ de Craciun, in Piața Victoriei și in Piața Libertații din Timișoara.…

- Casa de Cultura a Municipiului Timișoara anunța ca organizeaza in perioada 1 decembrie 2021-17 ianuarie 2022 tradiționalul Targ de Craciun, in Piața Victoriei și in Piața Libertații din Timișoara. ”In vederea derularii activitaților comerciale din cadrul targului, toți cei interesați pot depune online,…

- Intr-un comunicat transmis presei astazi 28 August 2021 directorul interimar al casei de cultura se plange ca in perioada 2017-2020 nu au fost incepute lucrarile de reabilitare la scena din parcul rozelor.Abia din luna Septembrie 2020 lucrarea de reparatii pentru scena din parcul timisorean a fost atribuita…