- Criza economica provocata de pandemie prezinta "diferente fundamentale" fata de Marea Depresiune, iar cresterea ar trebui sa se reia mai rapid in ciuda somajului foarte ridicat si a unei recesiuni profunde, a declarat duminica seful Bancii centrale americane Jerome Powell, citat de France Presse."Nu…

- Les Echos: Criza alimentara: cealalta bomba cu ceas ● Coronavirus: Cei douazeci și șapte tergiverseaza în privința planului european de relansare economica ● Efimerida: Ideea "pasapoartelor de sanatate", promovata în cadrul UE. Pe lista "neagra" a acestor acorduri vor…

- Criza provocata de extinderea pandemiei de coronavirus (Covid-19) este cea mai severa de la Marea Depresiune din 1929, a avertizat luni directorul general al Fondului Monetar International (FMI), Kristalina Gheorghieva, transmite Reuters. Din cauza efectelor negative ale epidemiei, 170 de…

- Directoarea generala a Fondului Monetar International (FMI) Kristalina Gheorghieva preconizeaza ca o recesiune mondiala va afecta 170 de tari in 2020, una dintre ”cele mai grave consecinte economice de la Marea Depresiune” din 1929 ale acestei ”crize fara pereche” provocata de noul coronavirus.

- Andrei Pleșu face o radiografie a ceea ce se intampla in aceste zile in Romania cand populația este obligata sa iși restranga drastic activitațile pentru a limita infecțiile cu noul tip de coronavirus. In 4 puncte el atinge aproape toate temerile romanilor cu privire la infecția cu COVID-19 și concluzioneaza…

- Pandemia de coronavirus a creat isterie la nivel mondial. Teama de a nu se infecta cu virusul ucigaș ii face pe mulți sa aiba un comportament cel puțin inconștient. Se pare ca unii cred mai mult in rugaciuni decat in regulile impuse de autoritați. Este cazul unor localnici din Fantanele, județul Dambovița,…

- „Confruntarea cu fenomenele naturale, in formele lor extreme, ne reamintește abrupt limitele ființei umane.Iar intalnirea cu limita – de regula, inevitabila pe parcursul unui intreg ciclu istoric – are atat un conținut dramatic, tragic de multe ori, cat și un rol esențial in evoluția umanitații.Doar…

- Organizația Mondiala a Sanatații a declarat pandemie de coronavirus. „Am facut o evaluare, iar situatia generata de Covid-19 poate fi caracterizata drept pandemie”, a spus Tedros Adhanom Ghebreyesus, directorul general al OMS. „Aceasta este prima pandemie cauzata de un coronavirus”, a adaugat el. „Nu…