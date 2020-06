Stiri pe aceeasi tema

- Potrivit informatiilor obtinute de ziar, Alex Corduneanu (30 de ani), Marcel Catalin Rusu (32 de ani) si Ovidiu Ciobanu (38 de ani) au fost prinsi de politistii din Vaslui pe 8 noiembrie. Cei trei se aflau intr-o masina marca Seat, de culoare rosie, si veneau inspre Iasi. Cand au fost legitimati, asupra…

- Sorin Bulgaru, ieseanul care in urma cu zece ani i-a furat identitatea actorului american Robert de Niro pentru a face fraudulos credite, a fost eliberat din puscarie si s-a apucat de trafic de droguri. Barbatul a fost prins luni seara de catre politistii si procurorii ieseni in timp ce incerca sa vanda…

- Mandat pus in executare de polițiști La data de 14.05.2020, ora 21.50, polițiștii din cadrul Postului de Politie Tataranu, avand un mandat de executare a pedepsei cu inchisoarea din data de 14.05.2020, emis de Tribunalul Constanța, privind un barbat, in varsta de 51 de ani, din comuna Tataranu, condamnat…

- In urma unei acțiuni, polițiștii deveni au depistat in oraș un barbat ce era condamnat la inchisoare pentru trafic de The post Condamnat pentru trafic de droguri periculoase, prins la Deva appeared first on Stiri din judetul Hunedoara .

- Alex Corduneanu a fost gasit vinovat de trafic de droguri de mare risc. El a recunoscut fapta si poate formula apel impotriva sentintei, care nu este definitiva. Alex Corduneanu a fost prins cu heroina, la finele anului trecut.