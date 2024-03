Stiri pe aceeasi tema

- Istoria – ea insasi desemnata printr-un cuvant de Genul Feminin – a daltuit in marmura nemuririi stralucite modele ale relatiei dintre feminitate si putere, dovedind ca nu tin in exclusivitate de Genul Masculin valori ca eroismul, curajul si sacrificiul de sine, toate reunite in ceea ce se cheama in…

- Asociația Editorilor din Romania (A.E.R.) regreta dispariția criticului și istoricului literar Alex Ștefanescu (decedat duminica, 25 februarie 2024). Alex Ștefanescu a fost un intelectual cu o vasta cultura, un savuros spirit polemic, care și-a facut o misiune din promovarea literaturii romane. Lucrarea…

- China a devenit in 2023 liderul global in exporturile de autovehicule, depașind Japonia. China ocupa primul loc timp de noua ani consecutivi la producția și vanzarea autovehiculelor bazate pe energii noi. Profesorul Ferdinand Dudenhoffer, economist-auto german prestigios, a subliniat intr-un interviu…

- Centrul Cultural Buftea a gazduit in seara zilei de sambata un eveniment inedit, care a condus publicul spectator intr-o calatorie fascinanta, ce a imbinat armonios religia, cultura, spiritualitatea și educația. Articol publicat in Jurnalul de Ilfov Nr. 689, ediția print Iubitorii de cultura și spiritualitate…

- Ia proporții revolta agricultorilor din țarile Europei. Și spaniolii au anunțat ca se alatura mișcarii, devenind a opta țara marcata de revoltele agricultorilor. Iar neliniștea din capitalele respective se repercuteaza la Bruxelles, unde joi incepe un summit excepțional al Consiliului UE. Agricultorii…

- Revolta agricultorilor este inca departe de a se opri in numeroase țari membre ale Uniunii Europene. Motivele sunt diverse și uneori contradictorii: complexitațile administrative, veniturile, prețul carburanților utilizați de utilajele agricole, plus concurența cerealelor ucrainene. Pe acest fond, Comisia…

- 2023 a fost cel mai calduros an din istoria masuratorilor, potrivit serviciului climatic al Uniunii Europene. Temperatura medie, la nivel mondial, a fost cu 1,48 grade Celsius peste nivelul din perioada preindustriala, depașind cu mult recordul anterior, din 2016. Citește și: Atenție, soferi! Punctul…