- Președintele Turkmenistanului a dezvelit o statuie aurita uriașa dedicata rasei sale favorite de caini in capitala țarii din Centrul Asiei, transmite Reuters . Președintele Gurbanguly Berdymukhamedov, care a scris o oda dedicata rasei Alabai și i-a daruit un exemplar lui Vladimir Putin, are la randul…

- Sefa Comisiei Electorale ruse a apreciat luni ca votul prin corespondenta in Statele Unite a lasat „spatii imense” unor posibile fraude electorale, preluand astfel retorica echipei lui Donald Trump, relateaza AFP.

- Președintele Rusiei, Vladimir Putin, ar intenționa sa se retraga din funcție la inceputul anului viitor din cauza unor probleme medicale, conform unor surse de la Moscova. Analistul politic Valeri Solovei a declarat, conform The Sun, ca liderul rus ar avea simptome de Parkinson. Informațiile legate…

- Presedintele Rusiei, Vladimir Putin, a i-asigurat pe rusi ca nu va impune o noua carantina la nivel national, in ciuda cresterii drastice a cazurilor de contaminare cu SARS-CoV-2 din ultimele saptamani. Liderul de la Kremlin a spus ca vaccinul rusesc anti-COVID e bun si ca spera ca vaccinarea in masa…

- Presedintele Rusiei, Vladimir Putin, da asigurari ca vaccinurile experimentale rusesti impotriva COVID-19 sunt eficiente. Liderul rus a mai adaugat ca spera ca vaccinarea in masa sa inceapa in Rusia pana la sfarsitul anului acesta. Vladimir Putin a mai declarat, joi, ca in ciuda creșterii numarului…

- Presedintele Rusiei, Vladimir Putin, a declarat miercuri ca a observat pozitii antiruse ale lui Joseph Biden, candidatul Partidului Democrat in scrutinul prezidential din SUA, salutand insa atitudinea acestuia fata de controlul armamentului strategic, potrivit Mediafax."Referitor la candidatul…

- Presedintele Rusiei, Vladimir Putin, a declarat, vineri, ca vrea un acord cu Statele Unite care sa garanteze evitarea atacurilor cibernetice, inclusiv a ingerintelor electorale, informeaza agentia de presa Reuters, potrivit Mediafax.Intr-o declaratie facuta inaintea scrutinului prezidential…

- Presedintele Belarusului, Aleksandr Lukasenko, a declarat joi ca a ajuns la un acord cu omologul sau rus, Vladimir Putin, privind refinantarea unui credit de un miliard de dolari, informeaza agentia RIA, preluata de Reuters.Liderul de la Minsk a precizat ca problema urma sa fie discutata in…