Vladimir Putin va semna vineri tratatele de anexare a teritoriilor ucrainene la Rusia

- Președintele rus Vladimir Putin va semna vineri, 30 septembrie, decretul pentru anexarea a patru regiuni din Ucraina aflate sub ocupație rusa, a anunțat oficial Kremlinul, potrivit b1tv.ro cu referire la The Guardian.

- Serbia nu va recunoaste rezultatele referendumurilor organizate in patru regiuni din Ucraina ocupate partial de fortele ruse, a declarat miercuri presedintele Aleksandar Vucic, in ciuda legaturilor stranse dintre Belgrad si Moscova, potrivit Reuters. Autoritatile sustinute de Rusia din cele patru regiuni…

- In patru regiuni ucrainene ocupate partial de armata rusa au inceput astazi asa-zise referendumuri de alipire la Federatia Rusa. Referendumurile, denuntate de numeroase tari si organizatii internationale, au fost anuntate pe fondul infrangerilor inregistrate de armata rusa. In urma incorporarii acestor…

- Referendumurile se vor desfașura pana la 27 septembrie, in regiunile separatiste pro-ruse Donețk și Lugansk și in zonele ucrainene sub ocupație militara rusa Herson și Zaporojie, in plina ofensiva militara a Moscovei impotriva statului independent Ucraina. Agenția de presa rusa TASS, citata de ”Le Figaro”,…

- Rusia pare sa pregateasca referendumuri pentru anexarea unor teritorii ocupate din Ucraina, apreciaza dpa. Conform unor sondaje de opinie recente, prezentate duminica de Serghei Kirienko, prim-adjunct al sefului administratiei prezidentiale ruse, aderarea la Rusia este sustinuta de 91-92% din populatia…

- Rusia pare sa pregateasca referendumuri pentru anexarea unor teritorii ocupate din Ucraina, transmite Agerpres . Astfel, conform unor sondaje de opinie recente, prezentate duminica de Serghei Kirienko, prim-adjunct al sefului administratiei prezidentiale ruse, aderarea la Rusia este sustinuta de 91-92%…

- Ministrul rus de externe, Serghei Lavrov, a declarat miercuri ca obiectivele geografice ale „operațiunii militare speciale” a Moscovei in Ucraina nu se mai limiteaza la regiunea estica Donbas, ci includ o serie de alte teritorii, a relatat agenția de presa de stat rusa RIA Novosti, preluata de Reuters.…