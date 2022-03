Stiri pe aceeasi tema

Ajungerea unor rachete rusesti pe teritoriul NATO nu este imposibila, insa este foarte improbabila, a declarat luni ministrul britanic al sanatatii, Sajid Javid.Oficialul britanic a precizat ca Alianta nord atlantica va reactiona daca se intampla acest lucru."Nu este imposibil... dar inca cred, in actuala…

Fostul cancelar german Gerhard Schroeder, un apropiat al presedintelui rus Vladimir Putin, este vizat in Germania de o plangere pentru "crime impotriva umanitatii", a anuntat marti justitia, transmite AFP, potrivit Agerpres.

Premierul britanic Boris Johnson a declarat miercuri ca acțiunile președintelui rus Vladimir Putin in Ucraina pot fi calificate drept crime de razboi, anunța Mediafax.

Procurorul Curtii Penale Internationale Karim Khan anunta, luni, ca va deschide o ancheta asupra presupuselor crime de razboi comise de Rusia in Ucraina, transmite BBC, potrivit news.ro.

Rusia a inceput invazia in Ucraina. Informații de ultima ora despre decizia lui Vladimir Putin. Potrivit declarațiilor lui Sajid Javid, ministrul britanic al Sanatații, Rusia a trimis deja trupe și tancuri in Ucraina, fapt care semnaleaza inceputul invaziei. Rusia a inceput invazia in Ucraina Ministrul…

Ucraina ar putea renunta la candidatura sa la NATO pentru a evita un razboi cu Rusia, a afirmat ambasadorul ucrainean in Marea Britanie, citat luni de BBC, transmite Reuters. O asemenea evolutie ar fi o concesie majora fata de Moscova, in raspuns la desfasurarea de trupe rusesti la granitele Ucrainei,…

Premierul britanic, Boris Johnson, si presedintele rus, Vladimir Putin, au convenit miercuri asupra necesitatii de a ajunge la o solutionare ''pasnica'' a crizei ucrainene, a declarat un purtator de cuvant al Downing Street dupa o convorbire telefonica intre cei doi lideri, relateaza AFP. Johnson…

Ministrul Sanatații din Guvernul britanic, Sajid Javid, scrie intr-un articol de opinie, publicat pe 31 decembrie de Daily Mail , ca introducerea unor noi restricții pentru a limita raspandirea coronavirusului este o soluție de ultima instanță. "Trebuie sa ne acordam cele mai bune șanse de a trai alaturi…