Stiri pe aceeasi tema

- Rusia a anunțat joi aprobarea unei versiuni „light” a vaccinului sau emblematic impotriva Covid-19, Sputnik V, care este administrat intr-o singura doza impotriva tulpinii de baza, potrivit AFP. Aceasta aprobare a fost anunțata in același timp de proiectanții vaccinului și de vicepremierul rus responsabil…

- Președintele Rusiei, Vladimir Putin, a spus ca vaccinurile rusești impotriva COVID-19 sint cele mai sigure și cele mai eficiente din lume, comparindu-le cu arma automata Kalașnikov, informeaza RIA Novosti. Potrivit lui, o astfel de descriere a serului rusesc a fost data de unul dintre specialiștii europeni,…

- Rusia a omologat joi o versiune ”light” (usoara) a vaccinului sau far impotriva covid-19 Sputnik V - care se administreaza intr-o singura doza, spre deosebire de versiunea sa de baza, relateaza AFP. Aceasta omologare a fost anuntata in paralel de catre cei care au conceput vaccinul si de catre…

- Presedintele rus, Vladimir Putin, a anuntat vineri zece zile libere in Rusia, in lupta impotriva pandemiei covid-19, in contextul in care actualul val al pandemiei scade lent, potrivit unor date oficiale, relateaza AFP. Kremlinul vrea sa acorde zece libere in mai, cu scopul de a accelera o…

- Presedintele rus Vladimir Putin spune ca Rusia vizeaza sa ajunga la imunitatea colectiva impotriva COVID-19 in toamna. In discursul despre starea națiunii, el a vorbit despre „un adevarat progres” stiintific al tarii sale, care a dezvoltat 3 vaccinuri impotriva COVID-19, relateaza agențiile internaționale…

- Liderul de la Kremlin a primit a doua doza dintr-un vaccin rusesc impotriva coronavirusului, la trei saptamani de la prima inoculare și a transmis populației ”Urmati-mi exemplul!”, a transmis miercuri agentia de presa Interfax, potrivit Agerpres, care citeaza Reuters. ”Vreau sa va informez ca tocmai…

- Rusia anunta ca va incepe, in luna iulie, testele clinice pentru un nou tip de vaccin anti-COVID-19. Noul ser ar fi capabil sa genereze imunitate la nivel celular cu o protectie de peste 13 ani, a declarat directoarea Agentiei Federale Medico-Biologica a Rusiei, Veronika Skvortova, informeaza Agerpres…

- Presedintele rus Vladimir Putin a ordonat luni sa se realizeze un studiu - pana la 15 martie - cu privire la eficienta vaccinurilor rusesti impotriva noilor variante ale noului coronavirus, anunta Kremlinul, potrvit agentiei oficiale ruse de presa Tass, relateaza Reuters, potrivit news.ro. Citește…