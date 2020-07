Vladimir Putin rămâne președintele Rusiei pe viață. Referendumul a fost aprobat Dar rezultatul nu este o surpriza. Reforma a fost aprobata de parlament la inceputul anului si noul text al Constitutiei este deja in vanzare in librarii. Votul, prevazut initial pentru luna aprilie, a fost amanat din cauza pandemiei de COVID-19. Pentru a evita o prea mare afluenta la birourile de votare, el s-a desfasurat in decurs de o saptamana, pana miercuri, si alegatorii au fost nevoiti sa se echipeze cu masti de protectie si cu manusi, potrivit CNN . Criticii și opoziția au denunțat rezultatul Principalul opozant al lui Vladimir Putin, Alexei Navalnii, a calificat acest vot drept „o enorma… Citeste articolul mai departe pe 7est.ro…

