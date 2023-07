Stiri pe aceeasi tema

- Presedintele rus Vladimir Putin a cerut luni intarirea masurilor de securitate la podul peste stramtoarea Kerci, care leaga peninsula Crimeea (anexata de Moscova in 2014) de Rusia, o infrastructura strategica avariata pentru a doua oara de la inceputul campaniei ruse in Ucraina, in urma unui atac pe…

- Președintele Vladimir Putin a declarat, luni, ca ministerul rus al Apararii pregatește un „raspuns militar” la atacul de la podul Kerci, care leaga peninsula Crimeea de Rusia, o infrastructura strategica avariata pentru a doua oara de la inceputul razboiului, pentru care a dat vina pe Ucraina, relateaza…

- Podul lui Putin, care leaga peninsula Crimeea de Rusia peste stramtoarea Kerci, a fost ținta mai multor explozii in cursul nopții de duminica spre luni, rezultand decesul a doua persoane și ranirea uneia. Kremlinul a acuzat Ucraina de acest atac cu drone maritime, fara sa aiba vreo dovada in acest sens.…

- Presedintele rus, Vladimir Putin, a declarat ca Rusia dispune de un "stoc suficient" de bombe cu dispersie si ca Moscova isi rezerva dreptul de a le folosi daca astfel de munitii sunt folosite impotriva fortelor rusesti din Ucraina, relateaza Reuters, potrivit Agerpres. CITESTE SI Polonia confirma…

- Președintele rus Vladimir Putin a susținut vineri ca a fost ”total surprins” de protestele care au avut loc in Georgia la adresa Kremlinului, dupa ce Rusia si-a restabilit legaturile aeriene cu aceasta tara prooccidentala, relateaza AFP. Zeci de georgieni au manifestat saptamana trecuta in fata aeroportului…

- Rusia a plasat luni regiunea Belgorod, care se invecineaza cu Ucraina si este scena unei incursiuni armate a unor „sabotori”, sub „regimul legal al unei zone de operatiuni antiteroriste”, a anuntat luni guvernatorul Viaceslav Gladkov, citat de AFP. Acest regim, decis de serviciile de securitate (FSB),…

- Un incendiu masiv a izbucnit la un depozit de petrol din Crimeea dupa ce a fost lovit de doua drone ucrainene, a anunțat sambata un oficial desemnat de Rusia in aceasta zona, cel mai recent dintr-o serie de atacuri in peninsula anexata, in timp ce Rusia se pregatește pentru o contraofensiva ucraineana…

- Premierul ucrainean Denis Smihal a declarat joi ca l-a invitat pe papa Francisc sa viziteze Ucraina, in timpul unei audiente private de o jumatate de ora la Vatican in care i-a cerut ajutorul in repatrierea miilor de copii dusi in Rusia sau in teritoriile ocupate de Rusia dupa invazia pe scara larga…