- Presedintele rus Vladimir Putin a ordonat joi fortelor sale sa aplice o incetare a focului in Ucraina in zilele de 6 si 7 ianuarie, cu ocazia Craciunului ortodox, dupa un apel lansat in acest sens de catre patriarhul rus Kirill, a indicat Kremlinul, citat de AFP. ‘Tinand cont de apelul sfintiei sale…

- Presedintele rus Vladimir Putin a ordonat joi fortelor sale sa aplice o incetare a focului in Ucraina in zilele de 6 si 7 ianuarie, cu ocazia Craciunului ortodox, dupa un apel lansat in acest sens de catre patriarhul rus Kirill, a indicat Kremlinul, citat de AFP, dupa cum noteaza Agerpres. „Tinand cont…

- Ucraina a respins apelul patriarhului Bisericii Ortodoxe ruse, Kirill, la o incetare a focului intre rusi si ucraineni cu ocazia Craciunului ortodox de rit vechi, care se sarbatoreste la 7 ianuarie, relateaza DPA si Ukrinform. "Este o capcana cinica si un element de propaganda", a reactionat pe Twitter…

- Președintele Turciei, Recep Tayyip Erdogan, i-a cerut omologului sau rus sa proclame o ”incetare a focului unilaterala” in Ucraina. ”Apelurile la pace și la negocieri intre Moscova și Kiev trebuie susținute printr-o incetare unilaterala a focului”, i-a declarat președintele turc lui Putin intr-o convorbire…