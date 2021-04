Stiri pe aceeasi tema

- Vladimir Putin a estimat luni ca Rusia ar trebui sa ramâna o mare putere „nucleara și spațiala”, la 60-a aniversare a zborului în spațiu al lui Yuri Gagarin, potrivit AFP.O sursa de mândrie în Rusia, acest zbor este sarbatorit într-un moment în…

- Rusia trebuie sa ramana o mare putere nucleara si a cuceririi spatiale, a estimat luni presedintele rus Vladimir Putin, cu prilejul implinirii a 60 de ani de la primul zbor in spatiu, efectuat de cosmonautul sovietic Iuri Gagarin, relateaza AFP. "In secolul XXI, Rusia trebuie sa-si mentina statutul…

- Rusia sarbatoreste luni cu emotie aniversarea primului zbor in spatiu realizat la 12 aprilie 1961 de cosmonautul Iuri Gagarin care, 60 de ani mai tarziu, ramane un erou national si simbolul dominatiei sovietice in cucerirea spatiului, relateaza AFP. Presedintele rus Vladimir Putin se va deplasa la Engels,…

- Rusia trebuie sa fie pregatita pentru cel mai rau scenariu in ceea ce priveste sanctiunile SUA, din cauza "politicii ostile si impredictibile" a Washingtonului, a comunicat joi Kremlinul, informeaza Reuters. SUA au atentionat ca vor impune noi sanctiuni impotriva Moscovei in legatura cu tratamentul…

- Potrivit unui sondaj de opinie, președintele Vladimir Putin este considerat drept cel mai atragator barbat din Rusia, fiind singurul care a obținut procentaje de doua cifre din partea femeilor și barbaților ruși. In total, 18% dintre barbați și 17% dintre femei l-au ales pe președintele țarii ca fiind…

- Pe 26 martie se implinesc 21 de ani de la alegerile prezidențiale din Rusia, in urma carora Vladimir Putin a preluat puterea. Marcat de copilaria sa in Leningradul devastat de razboi, Putin devine interesat de serviciul secret KGB inca din adolescența. Anul 1989 il gasește in serviciul KGB, la biroul…

- Kremlinul a comunicat vineri ca „Moscova a sperat intotdeauna tot ce e mai bine, dar s-a pregatit pentru tot ce e mai rau”. Kremlinul a comunicat acest lucru raspunzand la o intrebare despre posibilitatea unui nou Razboi Rece cu SUA, potrivit Reuters. Aceasta dupa ce a facut deja inconjurul lumii știrea…

- Centrala nucleara construita de Rusia in Turcia si care urmeaza sa devina operationala in 2023 ilustreaza stransa cooperare dintre cele doua tari, dupa cum au declarat presedintii rus si turc, Vladimir Putin si Recep Tayyip Erdogan.“Vedem acest proiect-gigant drept un simbol al cooperarii turco-ruse“,…