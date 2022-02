Stiri pe aceeasi tema

- Soldatii americani au inceput sa vina in Romania. Au descins deja, la noi, 100 de militari de peste Ocean. Anunțul a fost facut de ministrul Apararii, Vasile Dincu. Pe fondul crizei din Europa de Est, sub amenințarea invaziei Ucrainei de Rusia, aproximativ 1.700 de militari, in principal de la sediul…

- „In acest moment, americanii au sosit, ca sa spunem așa, au venit deja pentru pregatiri peste 100 de soldați americani, specialiști, care pregatesc aceasta incartiruire viitoare a trupelor, deci au sosit deja in Romania”, a declarat, marți Vasile Dincu și a adaugat ca „asta inseamna ca nu va dura mult…

- Boris Johnson se afla marți in Ucraina, dupa ce l-a avertizat pe Vladimir Putin pentru a evita o „varsare de sange in Europa”. „Ceea ce ii voi spune președintelui Putin, așa cum am mai spus, este ca cred ca cu toții trebuie sa ne dam inapoi cu un pas. Cred ca Rusia trebuie sa se retraga. Cred ca o…

- Olha Stefanishyna a spus ca Ucraina nu da inapoi de la dezideratul sau de aderare la NATO, acesta fiind optiunea societatii ucrainene.„Cred ca nu numai Ucraina vrea sa fie membra a NATO si se stie ca nu este o decizie a unui politician, este o decizie a poporului si a intregii societati, care in urma…

- Nicolae Ciuca a salutat anunțul președintelui SUA, Joe Biden, și a subliniat ca angajamentul Statelor Unite de a intari prezența americana in Romania reprezinta o dovada reala a unui parteneriat strategic puternic. Mesajul lui Ciuca in urma declarației lui Biden „Angajamentul Statelor Unite de a intari…

- Marginalizarea UE in discuțiile privind securitatea din Ucraina și Europa in general, scrie Financial Times , a evidențiat lipsa unei voci puternice a blocului comunitar pe tema politicii externe, o problema care ține de diviziunile interne pe tema propriei strategii de aparare. UE a cerut un loc la…

- Exporturile de gaze naturale ale Gazprom catre clientii din afara fostei Uniuni Sovietice au crescut anul trecut cu 5,8 miliarde metri cubi (bcm), la 185,1 bcm, in timp ce livrarile spre Europa si-au ratat probabil obiectivul, informeaza Reuters. Exporturile de 185,1 bcm sunt sub nivelul din 2020 si…

- Atunci cand Rusia maseaza trupe intr-o regiune si le aranjeaza frumos, sa dea bine in pozele din satelit, mesajul e, de regula, unul fara echivoc si nu prea lasa loc interpretarilor: fie chiar se pregateste o invazie, fie acesta e felul lui Vladimir Putin de transmite Washingtonului ca „e nevoie sa…