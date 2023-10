Stiri pe aceeasi tema

- Armata ucraineana a anunțat, luni, ca l-a ucis pe comandantul Flotei ruse de la Marea Neagra, amiralul Viktor Sokolov, in atacul cu rachete executat vineri asupra cartierului general al acestei flote de la Sevastopol, in Crimeea anexata, transmite AFP. In urma loviturii aeriene, „34 de ofiteri, printre…

- Guvernatorul instalat de Moscova la Sevastopol, in Crimeea anexata ilegal de Rusia, a avertizat sambata asupra posibilitatii unui nou atac cu rachete ucrainene asupra orasului, la o zi dupa ce Kievul a lovit cartierul general al flotei ruse de la Marea Neagra. A video appeared online that shows the…

- Rusia a doborat marti dimineata cel putin trei drone lansate de Ucraina care vizau capitala tarii, a declarat Ministerul rus al Apararii. Resturi ale unuia din mecanismele explozive au cazut intr-o zona unde se afla o resedinta oficiala a lui Vladimir Putin, iar atacurile au perturbat din nou traficul…

- Autoritatea Aeronautica Civila a Rusiei a afirmat ca Evgheni Prigojin, seful gruparii de mercenari Wagner, se afla pe lista pasagerilor unui avion Embraer, care s-a prabușit miercuri. Prigojin a condus rebeliunea militara din luna iunie, un eveniment care a constituit cea mai mare provocare la adresa…

- Turcia a ”avertizat” Rusia, in urma unor tiruri de somatie, duminica, asupra unui cargou apartinand unei companii turcesti care se indrepta catre portul Izmail, in sudul Ucrainei, anunta joi presedintia turca, relateaza Le Monde. ”Interlocutorii din Rusia au fost avertizati sa evite acest fel de initiative,…

- Solutia exportului cerealelor ucrainene la Marea Neagra „depinde de tarile din Occident care trebuie sa-si respecte promisiunile”, a susținut presedintele turc Recep Tayyip Erdogan, in urma unei discuții telefonice cu Vladimir Putin, conform AFP. ”Cred ca o solutie poate sa fie gasita”, a subliniat…

- Moscova a promis represalii, dupa ce dronele ucrainene au lovit vineri un petrolier rusesc in Marea Neagra, in apropiere de Crimeea, acesta fiind al doilea atac pe mare cu drone intr-o singura zi, potrivit AP. Moscova a condamnat ferm ceea ce considera a fi un „atac terorist” ucrainean asupra unei nave…

- Rusia se confrunta cu un val de incendieri ale comisariatelor militare. Incercari de incendiere a cladirilor birourilor militare de inregistrare și inrolare au fost inregistrate simultan in mai multe orașe, precum și in teritoriile ocupate ale Ucrainei, in special in Crimeea, informeaza ISW. Over the…