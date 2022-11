Stiri pe aceeasi tema

- Președintele rus, Vladimir Putin, a declarat, la intalnirea de la resedinta sa prezidentiala Novo-Ogariovo, cu mamele militarilor rusi care participa la operațiunea militara speciala din Ucraina, organizata cu ocazia Zilei Mamei, ca 'nimic nu poate inlocui pierderea unui fiu', relateaza TASS, potrivit…

- Convocarea civililor activata in septembrie de catre președintele rus Vladimir Putin se remarca și in Spania. In doar noua luni, de la inceputul invaziei ruse in Ucraina, toate cererile de azil de la cetațenii ruși primite in 2020 - ultimul an pentru care exista inregistrari - au fost deja depașite,…

- Presedintele rus Vladimir Putin i-a acordat marti postum cea mai inalta decoratie a Rusiei unui preot ortodox, ucis recent in Ucraina, care le recomandase mamelor soldatilor rusi sa aiba mai multi copii pentru a le alina durerea, relateaza AFP, informeaza Agerpres.

- Președintele rus, Vladimir Putin, a participat vineri la un eveniment comemorativ din Piața Roșie organizat cu ocazia Zilei Unitații Naționale, relateaza TASS, potrivit Rador.

- Președintele rus Vladimir Putin a dispus joi efectuarea unei plați intr-o singura tranșa a sumei de 3.200 de dolari pentru soldații contractuali și pentru cei care au fost mobilizați sa lupte in Ucraina, a anunțat Kremlinul, noteaza RADOR.

- Președintele rus, Vladimir Putin, a anunțat deblocarea "acordului cerealelor" dupa ce ar fi primit "garanții" din partea Ucrainei, insa, joi dimineata, Kievul a transmis ca partea ucraineana nu și-a asumat noi obligații - titreaza RBC, relateaza Rador.

- Președintele rus Vladimir Putin a laudat vineri eforturile omologului sau turc Recep Tayyip Erdogan de a pune capat razboiului din Ucraina, relateaza Rador.

- Presedintele rus Vladimir Putin a respins miercuri acuzatiile potrivit carora, prin campania sa militara in Ucraina, Rusia a incalcat dreptul international, si a numit din nou guvernul ales al Ucrainei drept un "regim nelegitim", spunand ca acesta a aparut dupa 'lovitura de stat' din 2014, relateaza…