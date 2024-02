Stiri pe aceeasi tema

- Ivan Secin, fiul lui Igor Secin, șeful gigantului petrolier rus Rosneft, a murit subit la 5 februarie la varsta de numai 35 de ani, dar abia acum s-a aflat despre decesul sau. Ivan Secin lucra si el pentru Rosneft din martie 2014 si chiar fusese decorat de Kremlin cand avea numai 26 de ani, pentru servicii…

- Ivan Secin lucra si el pentru Rosneft din martie 2014 si chiar fusese decorat de Kremlin cand avea numai 26 de ani, pentru servicii deosebite aduse patriei. Alaturi de tatal sau - unul dintre cei mai apropiati aliati ai lui Putin -, Ivan figura si el pe lista persoanelor sanctionate de Occident din…

- Apar informații despre inca o moarte suspecta in Rusia. Este vorba despre singurul fiu al șefului Rosneft, cel mai mare producator de petrol al țarii. Ivan Secin avea 35 de ani și ar fi murit pe 5 februarie, potrivit datelor din registrul cazurilor de moștenire. Potrivit unui canal de Telegram cu surse…

- Opozantul rus Ilia Iasin, condamnat la opt ani si jumatate de inchisoare pentru ca a denuntat invazia Rusiei in Ucraina, a jurat sa-si continue lupta impotriva presedintelui Vladimir Putin. „Atat timp cat inima imi va bate in piept, voi lupta impotriva tiraniei. Atat timp cat voi trai, nu ma voi teme…

- Justitia rusa a condamnat la inchisoare in acest week-end cel putin 150 de persoane arestate in timpul activitatilor de omagiere a memoriei opozantului Aleksei Navalnii pe motiv ca au incalcat legislatia stricta ce se aplica demonstratiilor, transmite AFP, citat de Agerpres. Doar la Sankt Petersburg,…

- Kremlinul a negat vineri un articol din Bloomberg potrivit caruia presedintele rus Vladimir Putin ar fi "trimis semnale" spre SUA privind posibile discutii despre incetarea razboiului in Ucraina si ca ar putea lua in considerare renuntarea la cererile-cheie privind statutul de securitate al Ucrainei,…

- Daria Trepova, o tanara in varsta de 26 de ani, este acuzata de asasinarea, in aprilie 2023, a unui blogger nationalist rus specializat in invazia Ucrainei, iar parchetul rus a cerut, vineri, condamnarea ei la 28 de ani de inchisoare, relateaza AFP, citata de Agerpres.„Procurorul a cerut Curtii sa o…

- Aproape jumatate din populatia lumii – cam 49%, potrivit calculelor AFP – va fi chemata la urne in 2024. In jur de 30 de tari – inclusiv Romania – isi vor alege presedintele. Asta in timp ce scrutine parlamentare sunt programate in aproximativ 20 de țari. Aceste alegeri vor avea loc intr-un context…