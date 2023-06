Vladimir Putin explică la ce se gândea, în timp ce soldații Wagner înaintau spre Moscova Presedintele rus Vladimir Putin a declarat, miercuri, in cadrul unei intalniri cu liderul republicii Daghestan, ca "nu s-a indoit" de sprijinul rusilor in timpul rebeliunii armate de saptamana trecuta a grupului Wagner, care a provocat cea mai grava criza din tara de la venirea sa la putere, in urma cu peste 20 de ani, conform AFP, informeaza News.ro. "Nu m-am indoit de reactia (poporului) din Daghestan si din intreaga tara", a declarat el in timpul unei intalniri cu liderul acestei republici din sudul Rusiei, potrivit unui extras difuzat de televiziunea de stat rusa. CITESTE SI Dezastru… Citeste articolul mai departe pe stiripesurse.ro…

