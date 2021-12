Stiri pe aceeasi tema

- Președintele Rusiei, Vladimir Putin, a declarat vineri, 17 decembrie, la congresul Uniunii Industriașilor și Antreprenorilor din Rusia, ca el nu navigheaza pe internet fiindca nu are timp, a informat agenția rusa de presa Ria Novosti . „Nu am timp sa ma uit acolo”, a susținut Vladimir Putin, raspunzand…

- Autoritatile din Rusia au recunoscut marti ca au inteles gresit cererile formulate de OMS si ca inca nu au prezentat documentele necesare pentru autorizarea vaccinurilor sale anti-COVID-19. „Nu am oferit inca informatiile care trebuiau furnizate pentru ca am avut o viziune diferita despre informatiile…

- Președintele rus Vladimir Putin a descris caderea Uniunii Sovietice drept sfarșitul „Rusiei istorice” și a dezvaluit pentru prima data ca a devenit șofer de taxi in timpul crizei economice care a urmat prabușirii acesteia. Comentariile liderului de la Kremlin au fost facute intr-un film documentar numit…

- Presedintele Rusiei, Vladimir Putin, a declarat sambata ca manevrele neprogramate ale NATO in Marea Neagra reprezinta o provocare serioasa pentru Moscova si ca Rusia nu are nimic de-a face cu criza migratiei dintre aliatul sau, Belarus, si Uniunea Europeana, transmite AFP. ''Statele Unite…

- Presedintele american Joe Biden se declara ”dezamagit” de lipsa angajamentelor Chinei si Rusiei in lupta impotriva incalzirii globale la summitul G20, care s-a incheiat duminica, la Roma, cu ambitii modeste, relateaza AFP, conform news.ro. ”Rusia si China nu sunt prezente” atunci cand este…

- Presedintele Rusiei, Vladimir Putin, i-a acordat luni cetatenia rusa cantaretei si actritei uruguayene Natalia Oreiro, foarte populara in aceasta tara pentru rolurile sale in numeroase telenovele, informeaza Agerpres . Natalia Oreiro, care viziteaza periodic Rusia, a prezentat o cerere pentru primirea…

- Președintele rus Vladimir Putin a evaluat deficitul de gaze din Europa. Potrivit acestuia, poate fi de pina la 70 de miliarde de metri cubi și acesta este un rezultat creat de om al politicii energetice a Comisiei Europene. Anterior, Putin a subliniat ca Rusia nu este interesata de creșterea prețurilor…

- Opozantul președintelui rus Vladimir Putin, Alexei Navalnii, a declarat luni ca o comisie a penitenciarului in care este incarcerat l-a desemnat intr-un anumit fel… Navalnii a afirmat pe Instagram ca a fost convocat in fața unei comisii care a votat in unanimitate in favoarea schimbarii statutului sau…