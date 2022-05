In prezent, Rusia se asteapta sa recolteze 130 de milioane de tone de cereale in 2022, inclusiv 87 de milioane de tone de grau, a declarat liderul rus Vladimir Putin in cadrul unei intalniri a oficialilor de rang inalt din domeniul economiei. Rusia a produs o recolta record de cereale de 133,5 milioane de tone in 2020, inclusiv 85,9 milioane de tone de grau. Recolta a fost mai mica in 2021. ”Daca se intampla acest lucru, pe care ne bazam sa aiba loc, ar putea fi un record (n.r. in ceea ce priveste recolta de grau) in istoria Rusiei”, a subliniat Putin. El nu a oferit o estimare a cifrelor de export.…