- Presedintele rus, Vladimir Putin, ar fi fost operat de urgenta intr-un spital din Moscova. Informatia a fost facuta publica de jurnalistii de la prestigioasa publicatie italiana La Stampa, care citeaza surse din serviciile secrete ruse.

- Razboi in Ucraina, ziua 82. Fortele ruse au detonat bombe cu fosfor deasupra combinatului Azovstal, in tentativa de a-i ucide pe combatantii ucraineni care lupta cu eroism. NATO a anuntat ca ofensiva Rusiei esueaza in mai multe zone ale Ucrainei, dar si i

- Dictatorul de la Moscova ar urma sa fie operat de cancer, a afirmat o sursa de la Kremlin, citata de publicatia britanica Daily Mail. Vladimir Putin ii va preda puterea cateva zile lui Nikolai Patrusev fost sef al Serviciului de Securitate al Rusiei (FSB), continuatorul KGB-ului.Putin il va numi așadar…

- Presedintele rus, Vladimir Putin, le-a cerut, vineri, vecinilor Rusiei sa nu escaladeze tensiunile, in a noua zi dupa ce Moscova si-a trimis fortele armate in Ucraina, transmite Reuters. „Nu avem intentii rele la adresa vecinilor nostri. Si i-as sfatui si pe ei sa nu escaladeze situatia, sa nu introduca…

- De la declanșarea invaziei ruse, un om incarneaza rezistența intregului popor: Vldimir Zelenski. Președintele ucrainean și-a construit imaginea unui erou, iar rușii incearca sa scape de el. Ce s-ar intampla in acest caz? Publicația elvețiana Blick a pus aceasta intrebare unui expert in securitate. Vladimir…