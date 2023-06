Stiri pe aceeasi tema

- ”Pregatiri” sunt in curs in vederea transferarii echipamentului militar ”greu” apartinand gruparii paramilitare ruse Wagner catre armata rusa, a anuntat marti, 27 iunie, Ministerul rus al Apararii, in urma rebeliunii mercenarilor, care au facut Kremlinul sa tremure, relateaza News . ”Pregatiri sunt…

- Presedintele rus Vladimir Putin a tinut luni seara un discurs televizat in care le-a multumit rusilor pentru patriotismul de care au dat dovada in timpul rebeliunii Wagner esuate, informeaza AFP. ‘Va multumesc pentru rezistenta, unitatea si patriotismul dumneavoastra. Aceasta solidaritate cetateneasca…

- Presedintele rus Vladimir Putin a avut luni prima sa aparitie publica dupa revolta mercenarilor din gruparea Wagner, adresandu-se, intr-o inregistrare video difuzata de Kremlin, in cadrul unui forum dedicat industriei si tineretului, informeaza AFP, citata de Agerpres.

- Presedintele rus Vladimir Putin a avut luni prima sa aparitie publica dupa revolta mercenarilor din gruparea Wagner, adresandu-se, intr-o inregistrare video difuzata de Kremlin, in cadrul unui forum dedicat industriei si tineretului, informeaza AFP, potrivit Agerpres.

- China si-a exprimat "sustinerea" fata de eforturile presedintelui rus Vladimir Putin de a "stabiliza situatia" dupa rebeliunea gruparii paramilitare Wagner, a transmis duminica Ministerul rus de Externe.

- In plina invazie a trupelor ruse in Ucraina, omul dictatorului de la Kremlin, Vladimir Putin, a facut declarații halucinante la adresa Romaniei. CITESTE SI BREAKING NEWS FSB deschide un dosar penal impotriva lui Prigojin pentru apel la insurecție armata - 'Putin a fost informat' 23:22 308 Marius…

- Șeful companiei militare private rusești Wagner a explodat de nervi rețelele de sociale, umilindu-l in mod public pe Vladimir Putin. Evgheni Prigozhin și-a inundat canalul Telegram și alte conturi cu declarații scandaloase și provocatoare care pareau sa il atace pe liderul rus. Ce i-a transmis acestuia.…

- Luptele dintre armata ucraineana și cea ruseasca, inclusiv cea privata a mercenarilor Wagner, sunt foarte stranse. In urma ultimelor evenimente aparute in spațiul online, se pare ca soldații lui Volodimir Zelenski au obținut rezultate deosebite pe campul din lupta din Bahmut, așa cum se observa in imaginile…