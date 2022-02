Stiri pe aceeasi tema

- Continua luptele in Ucraina. Sambata dimineața, o racheta ruseasca a lovit un bloc de locuințe din Kiev. Potrivit ultimelor informații, nu mai puțin de 50 de explozii au avut loc in Kiev , sambata dimineața. Explozii puternice s-au auzit in vestul, dar și in sudul capitalei Ucrainei. Imaginile au fost…

- Președintele ucrainean Volodimir Zelenski a declarat sambata, 26 februarie, ca armata Rusiei va incerca sa atace și sa puna mana pe capitala Kiev in cursul nopții, in timp ce bombardamente violente vizeaza capitala Ucrainei. „In aceasta noapte, inamicul iși va folosi toata puterea pentru a ne sparge…

- Fostul presedinte ucrainean, Petro Porosenko, se afla inarmat cu un Kalasnikov si inconjurat de fortele armate pe strazile Kievului, vineri dimineata. Fostul lider al Ucrainei a declarat, pentru CNN, ca ucrainenii sunt gata sa-si apere tara. "Toata lumea ar trebui sa inteleaga, presedintele rus Putin…

- Seful diplomatiei ucrainene Dmitro Kuleba a denuntat vineri atacurile cu rachete ruse care au lovit Kievul in zori, facand cel putin trei raniti, la o zi dupa inceputul invaziei ruse din Ucraina, relateaza AFP si DPA. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește stiripesurse.ro pe Facebook…

- Proteste anti-razboi de amploare, la Kiev. Mii de oameni in strada, ingrijorați de o posibila invazie din partea Rusiei O manifestatie masiva anti-razboi a avut loc sambata, la Kiev, unde populația este extrem de ingrijorata de posibilitatea ca Ucraina va fi invadata de Rusia. Ucrainenii au trecut in…

- „Anglo-saxonii au nevoie de un razboi cu orice preț”, spune Kremlinul , acuzand Statele Unite ca duc o „campanie de propaganda” in legatura cu avertismentele sale de invazie. „Anglo-saxonii au nevoie de un razboi cu orice preț” Ministerul de Externe al Rusiei a declarat ca „isteria Casei Albe este mai…

- Canada iși va extinde misiunea de pregatire militara in Ucraina și va expedia echipamente „neletale” acestei țari aflate in conflict, pentru a o ajuta sa faca fața amenințarii invaziei ruse, a anunțat miercuri, 26 ianuarie, premierul Justin Trudeau. In timp ce a cerut Rusiei sa detensioneze criza din…

- Fostul campion mondial la categoria grea Vitali Kliciko, 50 de ani, primarul orasului Kiev, l-a criticat dur pe presedintele rus Vladimir Putin, spunand ca acesta este „o cangrena” pentru Europa. El a dezvaluit ca face pregatire militara impreuna cu rezervisti ucraineni, in contextul tensiunilor dintre…