- Petro Porosenko, fostul presedinte al Ucrainei, a declarat, intr-un interviu pentru Ana-Maria Roman, corespondent Antena 3 in Ucraina, ca "oamenii sunt ucisi doar pentru ca sunt ucraineni, chiar daca vorbesc limba rusa".

- Procurorul General al Ucrainei, Irina Venediktova, a dezvaluit, intr-un interviu exclusiv pentru corespondentul Antena 3 in Ucraina, Ana-Maria Roman, ca cetatenii ucraineni trebuie sa primeasca averile oligarhilor rusi si pe cele ale criminalilor de razbo

Consiliul orasului Mariupol a transmis ca fortele ruse au bombardat sambata o scoala in care se adaposteau 400 de oameni, dar nu exista inca informatii certe despre victime, transmite BBC, relateaza News.ro.

Cel puțin 107 copii au fost uciși și peste 120 au fost raniți de cand Rusia a invadat Ucraina, a declarat Procuratura Generala ucraineana, relateaza BBC.

- Razboi in Ucraina, ziua a 21-a. Regiunile de la periferia Kievului au fost puternic atacate noaptea trecuta. Cu toate astea, pierderile armatei ruse sunt in continua creștere, iar armata ucraineana a lansat o contraofensiva.

- Razboi in Ucraina, ziua 15. Au trecut deja doua saptamani de razboi, iar Rusia nu a reusit sa cucereasca cele mai importante orase ale Ucrainei. Aseara, o maternitate din Mariupol a fost bombardata de ruși și mai multe femei gravide au fost ranite.

- Primarul orasului Mariupol din Ucraina, Vadim Boicenko, a anuntat, marti dimineata, ca orasul-port din sudul tarii a fost permanent tinta bombardamentelor de cand invazia Rusia asupra Ucrainei a inceput, in urma cu sase zile. Atacurile constante s-au soldat cu moartea civililor si au distrus infrastructura…

- FOTO Primii refugiați in județul Alba: Copii mici, femei și batrani au ajuns la Manastirea Dumbrava In județul Alba au ajuns primii refugiați fugiți din calea razboiului provocat de Rusia in Ucraina. Anunțul a fost facut pe Facebook, de purtatorul de cuvant al Arhiepiscopiei, Oliviu Botoi. Oliviu Botoi…