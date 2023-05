Vladimir Drăghia și-a botezat fetița cea mică. Soția actorului, Alice Cavaleru, a făcut furori în rochie elegantă și adidași Vladimir Draghia și-a botezat fetița cea mica, pe Alegra Nova. Actorul și soția lui, Alice Cavaleru, au organizat și o petrecere discreta, dupa ce micuța a fost creștinata la biserica. Ieri, 7 mai, un eveniment important a avut loc in familia lui Vladimir Draghia și a lui Alice Cavaleru. Fericiții parinți au botezat-o pe Alegra Nova, fetița lor care are deja opt luni. Impreuna cu invitații lor, ei au mers prima data la biserica. Nașii au ținut-o in brațe pe micuța, care intai a fost imbracata intr-o rochie in carouri, verde cu alb, iar apoi in una galbena. De la biserica, Vladimir Draghia și Alice… Citeste articolul mai departe pe libertatea.ro…

Sursa articol si foto: libertatea.ro

