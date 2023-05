Stiri pe aceeasi tema

- Cumnatul lui Mircea Geoana, Mircea Ionuț Costea, are o condamnare de 6 ani inchisoare! Poliția Romana nu l-a gasit la domiciliu și l-a dat in urmarire! Pe site-ul Poliție Romane, pe pagina „persoane urmarite”, pe numele lui Mircea Ionuț Costea, in varsta de 63 de ani, a fost emis un mandat de arestare.…

- Instanta Suprema l-a condamnat definitiv la peste sapte ani de inchisoare pe Sebastian Vladescu, fost ministru liberal al finantelor in guvernele Tariceanu si Boc, in dosarul legat de reabilitarea caii ferate Bucuresti-Constanta. In aceeasi cauza, fostul sef al Eximbank, Mircea Costea, cumnatul politicianului…

- Fostul ministru de Finanțe Sebastian Vladescu și cumnatul lui Mircea Geoana, Mircea Costea, au fost condamnați definitiv, astazi, la inchisoare cu executare, in dosarul mitei pentru calea ferata București-Constanța. In schimb, faptele s-au prescris pentru Cristian Boureanu, astfel ca acesta a scapat…

- Vineri este o zi cruciala pentru Cristian Boureanu. Inalta Curte de Casație și Justiție va lua vineri o decizie in cazul fostului deputat, legat de plata lucrarilor la tronsonul de cale ferata București-Constanța. Procesul e cu miza mare pentru Boureanu pentru ca ar putea sa se intoarca in inchisoare,…