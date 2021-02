Stiri pe aceeasi tema

- Ministerul Sanatatii a transmis, joi, de Ziua Mondiala a Luptei Impotriva Cancerului, ca, pe langa lupta cu COVID-19, 2020 a fost anul in care Romania a pierdut mult mai multe vieti din cauza cancerului decat in anii precedenti. Una dintre cauzele invocate: ”pandemia a intarziat accesul la ingrijiri…

- Directorul unei firme de imunoglobula, Florin Hozoc, considera ca ministrul Sanatații, Vlad Voiculescu, fie nu ințelege ce se intampla in transfuzia romaneasca, „fie este prizonierul mafiei sangelui”, dupa o numire facuta in echipa sa de la minister. Citește și: Rasare o bomba din Guvern:…

- Ajunși la fundul sacului, primarii acuza ca li se traseaza de la Guvern sarcina organizarii vaccinarii anti-COVID fara sa li se ofere banii necesari. Revolta edililor vine dupa ce Ministerul Sanatații a inițiat un proiect de OUG in acest sens. Pe acest fond, primarul municipiului Cluj-Napoca, Emil…

- Nemulțumirile primarilor din Asociația Municipiilor din Romania, legate de finanțarea la nivel local a campaniei de vaccinare anti COVID s-au transformat sambata seara intr-un atac al lui Emil Boc la adresa ministrului Sanatații, Vlad Voiculescu. In direct la Digi 24, dialogul dintre cei doi a fost…

- Fostul ministru Daniel Funeriu afirma ca Ministerul Sanatatii trebuie sa prezinte un raport complet cu privire la victimele COVID-19. Potrivit lui Funeriu, mortalitatea mai ridicata in randul bolnavilor de COVID-19 din Romania ar putea fi generata de infectiile cu bacteriile din spitale. "A…

- Klaus Iohannis spera ca situația de la Timișora sa nu se mai repete, precizand in conferința susținuta azi la Palatul Cotroceni ca este loc de mai bine in ceea ce privește comunicarea intre spitale. In noaptea de duminica spre luni șase bolnavi de Covid-19 au murit dupa ce nu au mai avut loc la Terapie…