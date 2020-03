Stiri pe aceeasi tema

- Vlad Voiculescu scrie, luni, pe Facebook, ca PLUS nu a cerut ruperea aliantei cu USR, dimpotriva a cerut functionarea acesteia. Voiculescu afirma ca a cerut ca orice negociere sa se faca in numele Aliantei USR PLUS, nu doar de catre un partid, intrucat ”forta politica constituita din USR si PLUS este…

- "Citesc in presa ca PLUS ar fi discutat / cerut ruperea Aliantei. Nici gand. Am cerut colegilor de la USR functionarea Aliantei. Am cerut ca orice negociere cu PNL sa fie facuta doar in Alianta (nu de catre unul dintre partide sau de catre vreun candidat independent), atat timp cat avem o alianta. Nu…

- Conform comunicatului transmis joi seara de Alianta USR-PLUS, anuntul PNL privind sustinerea lui Nicusor Dan la Primaria Capitalei arata ca Alianta USR PLUS ramane principalul proiect politic reformist al Romaniei si considera ca acest semnal ar trebui urmat in toata tara, in vederea inlaturarii…

- "Maine (luni - n.r.), la sedinta Birourilor Nationale reunite ale USR si PLUS, sper sa ajungem la o solutie pentru a avea o singura echipa a Aliantei, asa cum am propus. Daca nu se va ajunge la o concluzie, voi propune sa facem ceea ce fac partidele moderne si curate intotdeauna cand nu reusesc sa…

- "Alianța USR-Plus are nevoie de un candidat unic la București. De aceea, impreuna cu Dan Barna, am inițiat o intalnire azi intre candidatul USR, Nicușor Dan, și candidatul Plus, Vlad Voiculescu, pentru a gasi o cale de a avea un singur candidat al alianței la București. Avand in vedere sistemul de…

- Vlad Voiculescu a explicat, la Adevarul Live, cum va fi stabilit candidatul comun al Aliantei USR-PLUS pentru Bucuresti, in contextul competitiei cu Nicusor Dan. Va avea Alianta USR-PLUS candidat comun chiar daca vor fi alegeri in doua tururi? Ce solutii propune Vlad Voiculescu pentru cele mai stringente…

