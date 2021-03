Stiri pe aceeasi tema

- Ministrul Sanatații, Vlad Voiculescu, scrie pe pagina sa de socializare ca nu exista un conflict intre el și Florin Cițu, dupa ce premierul a anunțat ca a trimis Corpul de control la MS pentru a face...

- Ministrul Sanatații, Vlad Voiculescu, spune ca nu exista un conflict intre el și Florin Cițu, dupa ce premierul a anunțat ca a trimis Corpul de control la MS pentru a face verificari cu privire la existența avizelor necesare publicarii unei raportari defalcate a datelor referitoare la pandemie.…

- "Corpul de control va face cateva cercetari in acest moment, verifica pe baza datelor medicale, datele medicale nu se schimba de la o zi la alta. (...) Corpul de control nu poate sa schimbe ceva ce s-a facut sau nu bine pentru acest pacient. Exact in momentul in care am aflat, m-am implicat personal…

- Șeful Departamentului pentru Situații de urgența, Raed Arafat, a declarat, duminica, la Antena 3, ca vaccinarea anti-COVID-19 nu va fi obligatorie in Romania, dar a atras atenția ca sunt campanii extrem de agresive impotriva imunizarii populației.Raed Arafat a facut referire la anexa 3 din proiectul…

- Ministrul Sanatatii, Vlad Voiculescu, spune ca nimeni din guvern nu i-a cerut demisia din functie, iar relatia sa cu premierul Florin Cîtu este una "foarte buna". El a facut aceste declarații întrebat daca premierul Cîțu i-a cerut demisia."Nu se pune problema. Nici nu…

- Ministrul Sanatatii, Vlad Voiculescu, a dat o mostra din logica pe care o deține! Voiculescu a vorbit despre relația pe care o are premierul Florin Citu și a spus ca este una deschis, in care fiecare reproșeaza ce are de reproșat. Apoi, Voiculescu a lovit: a spus ca nu au avut pana acum sa isi reproseze…

- Presedintele Klaus Iohannis va avea, joi, o sedinta de lucru cu premierul Florin Citu, ministrii Educatiei, Sorin Cimpeanu, si Sanatatii, Vlad Voiculescu. Surse politice au precizat ca discutia vizeaza o posibila redeschidere a scolilor in semestrul al II-lea, care incepe pe data de 8 februarie.

- Președintele Klaus Iohannis se intalnește, joi, de la ora 16.00, la Palatul Cotroceni, cu premierul Florin Cițu, cu ministrul Sanatații, Vlad Voiculescu, și cu ministrul Educației, Sorin Cimpeanu....