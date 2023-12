Stiri pe aceeasi tema

- Fostul ministru al Sanatații Vlad Voiculescu este audiat, vineri, la DNA, in dosarul achiziției de vaccinuri Anticovid. Voiculescu a venit cu documente in care arata ca nu a semnat niciun contract, ba mai mult, cand luau deciziile de achiziție a milioanelor de doze de vaccinuri, fostul premier Florin…

- Fostul ministru al Sanatații Vlad Voiculescu va fi audiat astazi, 8 decembrie, de procurorii anticorupție, in dosarul achizitiei de vaccinuri din pandemie, in care mai sunt vizati fostul premier Florin Citu si fostul ministru al Sanatatii Ioana Mihaila, transmite News.ro.Vlad Voiculescu este așteptat…

- USR anunța, joi, intr-un comunicat de presa ca a trimis o scrisoare oficiala președintei Comisiei Europene, Ursula von der Leyen, legata de dosarul vaccinurilor instrumentat de DNA, potrivit unui comunicat al partidului. Dosarul ii vizeaza pe foștii miniștri USR ai Sanatații Vlad Voiculescu și Ioana…

- Plenul Senatului a decis, miercuri, ridicarea imunitații fostului premier Florin Cițu (PNL). S-au inregistrat 90 de voturi „pentru”, doua voturi „contra”, iar trei senatori nu au votat. Anterior, Comisia Juridica a Senatului a votat in unanimitate solicitarea procurorilor. Anchetatorii il suspecteaza…

- Ioana Mihaila a anuntat ca a decis sa se autosuspende din functia de membru al Biroului National al partidului REPER, in contextul anchetei procurorilor DNA in dosarul privind achizitia de vaccinuri in perioada pandemiei si a faptului ca presedintele Klaus Iohannis a transmis ministrei Justitiei Aina…

- O avertizare generala cu privire la riscul unor atentate, proteste violente și adunari ilegale a fost transmisa, zilele trecute, de autoritațile din Senegal, ultima țara cu care președintele roman Klaus Iohannis iși incheie, pe 23 noiembrie, turneul din Africa. Agenda publica a Administrației Prezidențiale…

- O femeie din Tanzania, Elena Rajab Mwinge, spera ca vizita presedintelui Klaus Iohannis in tara sa o va ajuta sa isi indeplineasca visul de a-si intalni mama, cetatean roman, potrivit publicatiei The Citizen, citata de News.ro. Ea afirma ca a fost dusa pe ascuns in Tanzania de tatal ei, care facuse…

- Palatul Cotroceni intra in reparații pentru cea de-a 16-a oara in timpul celor doua mandate ale președintelui Klaus Iohannis. Administrația Prezidențiala a contractat nu mai puțin de 16 ori lucrari similare la Palatul Cotroceni incepand cu anul 2016, din primul mandat de președinte al lui Klaus Iohannis,…