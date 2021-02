Stiri pe aceeasi tema

- Vlad Voiculescu a publicat miercuri, 17 februarie, un mesaj pe pagina sa de Facebook dupa ce abrogarea pensiilor speciale a fost votata de parlamentari. "Inteleg eu bine ca astazi parlamentarii PSD au ramas si cu mine la minister si fara pensii speciale?", a scris Voiculescu pe Facebook. Francisc…

- UPDATE – Ministrul Sanatatii, Vlad Voiculescu, a anuntat luni ca vor sosit in curand in Romania cantitati suficiente de Euthyrox si Siofor. Precizarile au fost facute in contextul in care pe piata exista un deficit de astfel de medicamente folosite de bolnavii cu afectiuni tiroidiene si de cei cu diabet.…

- Parlamentarii AUR au anuntat, printr-un mesaj pe pagina de Facebook a formatiunii, ca vor vota motiunea simpla impotriva ministrului Sanatati, Vlad Voiculescu. Acestia il acuza pe ministru ca are probleme cu diploma de licenta, ca are nu mai putin de 15 consilieri si ca nu are nicio legatura cu domeniul…

- Parlamentarii partidului AUR au anunțat ca iau partea PSD-ului și ca vor vota moțiunea simpla impotriva lui Vlad Voiculescu, Ministrul Sanatații. Conform unui draft al motiunii, ministrul este acuzat ca nu a luat nicio masura pentru siguranta pacientilor in timpul pandemiei si ca nu a facut nimic din…

- PSD va depune, miercuri, moțiunea simpla impotriva ministrului Sanatații, Vlad Voiculescu. Moțiunea ”Incompetența și lipsa de asumare UCID! Vlad Voiculescu, un pericol pentru sanatatea și viața romanilor!”, va fi dezbatuta saptamana viitoare. Moțiunea va fi susținuta și de AUR, anunța formațiunea…

- Medicii de familie vor fi platiți suplimentar pentru programarea pacienților la vaccinare – este una dintre masurile adoptate de Guvern printr-o ordonanța de Urgența care stabileste cum vor fi renumerate cadrele medicale care vor participa la procesul de vaccinare. Astfel, medicii de familie vor fi…

- Mai mulți parlamentari romani și-au anunțat demisiile pe conturile personale de Facebook. Liderii PSD și USR au promis ca vor demisiona din Senat și Camera Deputaților, pentru a nu beneficia de pensii speciale. Cu toate acestea, PNL ii acuza pe unii dintre aceștia de demagogie, deoarece au deja la activ…

- Mai mulți parlamentari romani și-au anunțat demisiile pe conturile personale de Facebook. Liderii PSD și USR au promis ca vor demisiona din Senat și Camera Deputaților, pentru a nu beneficia de pensii speciale. Cu toate acestea, PNL ii acuza pe unii dintre aceștia de demagogie, deoarece au deja la activ…