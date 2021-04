Stiri pe aceeasi tema

- VIDEO| Ministrul Sanatații: 167 de copii internați cu COVID, dintre care 16 la ATI și 2 intubați. Vedem apariția bolii și la pacienți fara comorbiditați Ministrul Sanatații: 167 de copii internați cu COVID, dintre care 16 la ATI și 2 intubați. Vedem apariția bolii și la pacienți fara comorbiditați Vlad…

- Numarul bolnavilor de Covid-19 din Franta internati la terapie intensiva a atins un nou maxim al acestui an, potrivit datelor Ministerului Sanatatii, medicii avertizand ca spitalele ar putea fi in curand depasite de situatie din cauza celeui de-al treilea val al pandemiei. Citește și: SONDAJ…

- Tot mai mulți copii infectați cu SARS-CoV-2 sunt internați. De exemplu, la București, secția Covid a Spitalului de Pediatrie “Victor Gomoiu” este plina. Joi, pentru a treia zi la rand, numarul noilor infectari s-a menținut, in Romania, peste 6.000. Medicii spun ca situația este mult mai rea ca in valul…