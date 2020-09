Stiri pe aceeasi tema

- Liderul PLUS Bucuresti, fostul ministrul al Sanatatii Vlad Voiculescu, afirma ca ministrul Lucian Bode minte in legatura cu accidentul in care a fost implicat recent, intrucat ”niciodata, dar niciodata soferul SPP nu accelereaza peste viteza legala fara acceptul demnitarului”. Voiculescu afirma ca…

- Punctul de trecere a frontierei Bors II estre amplasat pe autostrada A3 lotul Bors - Biharia care se conecteaza cu autostrada M4 din Ungaria. Ministrul roman al Transporturilor, Lucian Bode, a subliniat importanta deschiderii punctului de trecere a frontierei Bors II pentru transportul de persoane…

- Cantaretul Smiley a fost amendat, miercuri, dupa ce a fost suprins de politistii rutieri, in cadrul unei actiuni desfasurate pe Autostrada A2 Bucuresti- Constanta, circuland cu o viteza cu 25 de kilometri pe ora peste cea legala. ”Imi pare rau, in primul rand, pentru ca am dat un exemplu prost. Sunt…

- Bucuresti, 22 iun /Agerpres/ - Termenul asumat nefortat de catre antreprenori, consultanti si beneficiari pentru darea in folosinta cu calatori a metroului din Drumul Taberei - si anume 30 iunie 2020 - nu poate fi respectat, specialistii fiind cei care vor decide momentul in care magistrala M5 va fi…