Ministerul Sanatații a transmis un comunicat vineri noapte in care vine cu explicații despre situația extrema și fara precedent de la Spitalul Foișor unde pacienții au fost evacuați in plina nopate din unitate. Vlad Voiculescu da vina pe managerul spitalului despre care spujne ca a intarziat 10 ore sa intocmeasca actele necesare. In document se […] The post Vlad Voiculescu arata cu degetul spre managerul Spitalului Foișor. “A pus pacienții intr-o situație regretabila” appeared first on Știri online, ultimele știri, presa online, ziar online - Sursazilei.ro .