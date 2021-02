Stiri pe aceeasi tema

- Ministrul Sanatatii, Vlad Voiculescu, a anuntat ca, incepand de vineri, indicatorul privind infectiile cu noul coronavirus va fi calculat ‘dupa noile reguli’, adica vor fi incluse si focarele. ‘Conform Hotararii de Guvern, astazi trebuia sa fie ultima zi in care focarele nu erau incluse. De maine, cu…

- Ministrul Sanatatii, Vlad Voiculescu, a anuntat luni ca vor sosit in curand in Romania cantitati suficiente de Euthyrox si Siofor. Precizarile au fost facute in contextul in care pe piata exista un deficit de astfel de medicamente folosite de bolnavii cu afectiuni tiroidiene si de cei cu diabet.…

- „Un impact probabil o sa apara, o sa vedem cum sunt urmatoarele 14 zile. Ati vazut ca sunt putine tari care au tinut scolile inchise. In acelasi timp, noi suntem intr-un scenariu acum si trebuie sa subliniez ca scenariile folosite de unu la suta si trei la suta in scoli, daca informatia mea este corecta,…

- Premierul Florin Cițu a anuntat ca cifrele arata ca pandemia de coronavirus a fost gestionata bine in Romania si respinge ideea schimbarii calcului ratei de infectare, așa cum a anuntat Ministerul Sanatații, transmite Digi24 . „Daca exista analiza care sa ne arate ca in ce s-a facut pana acum au fost…

- Ministrul Sanatații, Vlad Voiculescu, a declarat, vineri, in cadrul unei conferințe de presa ca parinții trebuie sa-și dea acordul pentru testarea elevilor in cazul in care aceasta este suspect de infecția cu noul coronavirus. Formularul va fi publicat pe site-ul ministerului educației și sanatații.…

- Ministrul Sanatatii, Vlad Voiculescu, a declarat, vineri, ca nu i-a cerut nimeni demisia din functie, iar relatia sa cu premierul Florin Citu este una "foarte buna". "Nu se pune problema. Nici nu a fost vreodata in discutie ca cineva din Guvern sa-mi ceara demisia. Nu mi-a cerut nimeni demisia. Cu…

- Liderul PNL Sector 5 și deputat, Cristian Bacanu, susține ca ministrul Sanatații, Vlad Voiculescu, ii cere prefectului Capitalei, Traian Berbeceanu, sa incalce deliberat legea, asta in condițiile in care reglementararile privind starea de alerta prevad o relaxare a restricțiilor odata cu scaderea numarului…