Nu doar seceta le-a dat batai de cap anul acesta fermierilor, ci și pasarile care au distrus in unele zone din țara culturile agricole. Așa de exemplu s-a intamplat și in Teleoman, unde un fermier disperat ca pierde recolta a trecut la masuri radicale: pur și simplu a umplut campul cu țepuse cu pasari batute in cuie. “Horor: Ciori crucificate la ieșirea din Alexandria. Un fermier teleormanean a crezut ca poate așa mai salveaza producția de floarea soarelui, așa ca a impanzit drumul județean 504 cu țepușe erectate de-a lungul culturilor sale, pe care a batut pasarile in cuie. Peisajul pe care…