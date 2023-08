Stiri pe aceeasi tema

- Sportivul roman Theodor Matican s-a clasat pe locul 11 in proba de contratimp pe sosea T2, miercuri, la Campionatele Mondiale de paraciclism de la Glasgow, scrie Agerpres.Victoria a revenit germanului Maximilian Jager, cronometrat pe cei 10,8 km cu timpul de 18 min 05 sec 80/100, al doilea a fost…

- Ciclistul eritreean Biniam Girmay, unul din favoritii la o medalie, ar putea rata Campionatele Mondiale de la Glasgow, programate in perioada 3-13 august, dupa refuzul de a i se acorda viza de intrare in Scotia, conform postului de televiziune GCN News, citat de cotidianul L'Equipe, potrivit Agerpres.In…

- Performanța senzaționala reușita de romanii Constantin Popovici și Catalin Preda la Campionatele Mondiale de la Fukuoka! Cei doi reprezentanți ai Romaniei au cucerit medaliile de aur, respectiv argint, in proba de sarituri de la mare inalțime. Sunt primele astfel de distincții obținute de sportivi de-ai…

- David Popovici LIVE VIDEO la Campionatele Mondiale de Inot, in proba de 200 de metri liber. „Fenomenul natatiei” debuteaza exclusiv in AntenaPLAY, in seriile de la proba de 200 de metri liber, la ora 05:51. David Popovici este campionul mondial en-titre in proba de 200 de metri liber si va incerca sa…

- Campionul mondial și european Catalin Chirila se numara printre vedetele Campionatelor Mondiale de kaiac-canoe, ce vor avea loc la Duisburg in perioada 23-27 august. Competitia e transmisa exclusiv in AntenaPLAY.

- Ciclistul sucevean Vlad Dascalu a adus Romaniei prima sa medalie de aur la Jocurile Europene de la Cracovia – Malopolska (Polonia), in cursa de mountain bike. Dascalu, fost campion mondial de tineret, s-a impus cu timpul de 1 h 19 min 41 sec, fiind urmat in clasamentul final de elvețianul Lars Josef…

- Claudia Bobocea a adus o noua medalie de aur pentru delegația Romaniei la Jocurile Europene de la Cracovia, dupa ce a caștigat proba de 1500 de metri la atletism. Dupa ce mai devreme Vlad Dascalu a obținut medalia de aur la proba de cross-country, Claudia Bobocea a caștigat medalia de aur in proba de…