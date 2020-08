Stiri pe aceeasi tema

- Fostul deputat Vlad Cosma a fost achitat pe linie in dosarul instrumentat de procurorul Mircea Negulescu ”Portocala”. In prima instanța, Cosma fusese condamnat la 5 ani de inchisoare cu executare, dar ulterior instanța a decis reluarea procesului de la zero, iar acum a fost achitat.Iata minuta…

- Tribunalul Prahova a decis, vineri, achitarea fostului deputat PSD Vlad Cosma, in dosarul marca "Portocala", bazat pe probe si denunturi false! Achitari au fost date și in cazul celorlalți doi inculpați, oamenii de afaceri, Razvan Alexe și Lucian Petrica Usurelu, cel din urma administrator…

- Mircea Negulescu urmeaza sa fie eliberat, dupa cum sustine Floriana Jucan, pe pagina sa de Facebook. "Mircea Negulescu sa fii, la Ionut Matei sa cazi!", a scris Floriana Jucan in dreptul fotografiei cu mesajul "Ultima noapte de arest pentru Portocala, Ionut Matei il va elibera maine".…

- O decizie de ultima ora venita de la Instanța Suprema il vizeaza pe fostul procuror de la ”unitatea de elita” a DNA-ului, cea de la Ploiești. Concret, Inalta Curte de Casație și Justiție a judecat și admis contestația depusa de Secția Speciala – pentru investigarea infracțiunilor din Justiție – la decizia…

- Oare cat va mai ramane liber fostul procuror DNA Mircea Negulescu (in foto) , simbolul abuzurilor comise in Romania de parchetul anticoruptie condus de inculpata Laura Kovesi?, se intreaba site-ul luju.ro, intr-un material pe care il prezentam integral: „In timp ce Inalta Curte refuza sa emita un mandat…

- Ziua de miercuri, 17 iunie 2020, vine cu o veste imbucuratoare din partea Sectiei pentru investigarea infractiunilor din justitie: SIIJ l-a trimis in judecata pe fostul procuror Mircea Negulescu – poreclit „Portocala” si „Zdreanta” (foto) – pentru o paradeala ticluita de acesta impotriva fostului deputat…

- Fostul "paraditor de destine" Mircea Negulescu, zis si "Portocala", a fost trimis in judecata de procurorii Sectiei de investigare a infractiunilor din Justitie (SIIJ) in dosarul 4564/105/2017 (care se judeca la Tribunalul Prahova) deschis impotriva fostului deputat Vlad Cosma. Negulescu este acuzat…

- Decizia vine dupa ce dosarul s-a plimbat aproape opt luni intre Tribunalul Prahova si Instanta suprema, cele doua instante sustinand ca nu au competenta sa judece acest caz. Inalta Curte de Casatie si Justitie (ICCJ) a decis definitiv ca Tribunalul Prahova este instanta competenta sa judece dosarul…