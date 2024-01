Vlad Ciurea dezvăluie care e sportul care are cel mai bine grijă de corpul tău. „Oamenii care îl fac reușesc să prevină boala” Medicul recomanda inotul, ci nu sporturile in care sunt folosita ganterele și alte greutați adiacente, pe motiv ca este prea multa presiune pe coloana.„Este recunoscut ca cei care fac inot in special, si care fac cultura fizica dar nu cu gantere si alte greutati, reusesc sa previna hernia de disc.Toate greutatile folosite pentru masa musculara, de cei care vor sa arate cat mai bine, incarca coloana. Foarte multi pacienti vin din zona celor care fac eforturi fizice cu ridicare de greutati. Dar depinde si de organism. Omul de la tara nu prea face hernie de disc, ca are spatele tare. Oamenii de… Citeste articolul mai departe pe realitatea.net…

Sursa articol si foto: realitatea.net

