Stiri pe aceeasi tema

- Draymond Green, extrema echipei Golden State Warriors, a recunoscut, in ultimul episod al podcastului sau, ca a intentionat sa se retraga, insa a fost intors din drum de seful NBA, Adam Silver, potrivit news.roDraymond Green (33 de ani) a fost suspendat de doua ori in acest sezon. Prima oara in noiembrie,…

- Alex Chipciu, mijlocașul Universitații Cluj, nu a mai jucat la Nationala Romaniei din septembrie 2019, in cadrul preliminariilor pentru EURO 2021, dar are sperante, mici ce-i drept, ca va putea bifa un nou turneu final alaturi de tricol

- Adrian Porumboiu (73 de ani) l-a criticat in termeni duri pe fundașul stanga al lui Dinamo, Costin Amzar (20), pentru evoluția sa din derby-ul cu FCSB, pierdut de „caini”, scor 0-1. Adrian Porumboiu: „Te sperii daca Amzar poate sa joace in prima liga la Dinamo” „L-am vazut pe fundașul ala stanga, Amzar,…

- Andrea Padula, fundașul lateral de la FCU Craiova, nascut in Elveția, a vorbit pentru presa elvețiana despre fotbalul romanesc. Fotbalistul adus de FCU Craiova in aceasta vara are și cetațenie romana și italiana. Iar acum a vorbit despre fotbalul romanesc și dezvaluie ca va primi in curand pașaport…

- Mihai Stoica, managerul general de la FCSB, a vorbit despre situația complicata a fundașului central Vlad Chiricheș (33 de ani). Stoperul transferat in aceasta vara s-a accident pe 28 august, in UTA - FCSB 2-1, și inca nu este apt de joc. Internaționalul a suferit o ruptura musculara, iar staff-ul roș-albaștrilor…

- Atacantul ghanez Raphael Dwamena, care s-a prabușit din senin pe teren sambata in timpul meciului dintre formația la care era legitimat, Egnatia, și Partizani Tirana, din runda cu numarul 13 a primei ligi albaneze, se hotarase in urma cu un an sa renunțe la defribilatorul cardiac pe care medicii spaniolii…

- Fotbalistul brazilian Rodrygo si-a prelungit cu trei ani contractul cu Real Madrid, de care este legat acum pana in anul 2028, a anuntat joi clubul din capitala Spaniei intr-un comunicat, informeaza AFP.Real Madrid nu a mentionat nicio suma, dar, potrivit presei, contactul lui Rodrygo va fi insotit…

- Mihai Stoica, managerul general al liderului din Superliga, anunța ca Vlad Chiricheș e apt de joc și ca experimentatul stoper ar putea fi pe teren in derby-ul FCSB - Rapid de duminica viitoare. Calvarul lui Chiricheș, nevoit sa indure o noua accidentare cand abia ce se integrase in formula roș-albaștrilor,…